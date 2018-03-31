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В НАБУ завершили досудебное расследование по делу "Трейд Коммодити"
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31.03.2018 00:57
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Заместитель министра обороны Игорь Павловский, директор и работник
отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных
ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента
внутреннего аудита Минобороны подозреваются в присвоении, растрате
имущества или завладении им путем злоупотребления служебным
положением, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
НАБУ открыто материалы досудебного расследования подозреваемым и
адвокатам Фото: НАБУ / Facebook 28 марта подозреваемым и их
адвокатам были открыты материалы досудебного расследования для
ознакомления.В ведомстве отметили, что заместитель министра обороны
Игорь Павловский, директор и работник отдела Департамента
государственных закупок и поставки материальных ресурсов
Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего
аудита Минобороны подозреваются в совершении преступления,
предусмотренного ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины
"присвоение, растрата имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением".Кроме того, в совершении
преступления подозревается фактический хозяин коммерческого
предприятия, которое поставляло топливо для Министерства
обороны."Трейд Коммодити" фигурирует в деле о закупках топлива для
Минобороны Украины. По данным следствия, госбюджету нанесли убыток
на сумму 149 млн грн. По этому делу задержали замглавы
Минобороны Павловского и руководителя департамента госзакупок
ведомства Владимира Гулевича. Последний находится под домашним
арестом, а Павловскому эту меру пресечения сменили на личное
обязательство.Адвокат Гулевича Олег Бабич отмечал, что из-за
недоказанных обвинений со стороны НАБУ были сорваны поставки
топлива в Вооруженные силы Украины на сумму почти 700 млн грн.13
октября Соломенский суд арестовал на счетах "Трейд Коммодити"
в банке "Південний" 149,3 млн грн и 100% акций
компании.16 октября детективы НАБУ задержали инвестора и
фактического владельца "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.
Его подозревают в растрате. 17 октября суд отпустил
Трофименко, но обязал носить электронный браслет.14 ноября
Соломенский райсуд арестовал 100% акций компании
повторно, так как 13 ноября арест был снят.
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