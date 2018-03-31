Заместитель министра обороны Игорь Павловский, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны подозреваются в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. НАБУ открыто материалы досудебного расследования подозреваемым и адвокатам Фото: НАБУ / Facebook 28 марта подозреваемым и их адвокатам были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.В ведомстве отметили, что заместитель министра обороны Игорь Павловский, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".Кроме того, в совершении преступления подозревается фактический хозяин коммерческого предприятия, которое поставляло топливо для Министерства обороны."Трейд Коммодити" фигурирует в деле о закупках топлива для Минобороны Украины. По данным следствия, госбюджету нанесли убыток на сумму 149 млн грн. По этому делу задержали замглавы Минобороны Павловского и руководителя департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича. Последний находится под домашним арестом, а Павловскому эту меру пресечения сменили на личное обязательство.Адвокат Гулевича Олег Бабич отмечал, что из-за недоказанных обвинений со стороны НАБУ были сорваны поставки топлива в Вооруженные силы Украины на сумму почти 700 млн грн.13 октября Соломенский суд арестовал на счетах "Трейд Коммодити" в банке "Південний" 149,3 млн грн и 100% акций компании.16 октября детективы НАБУ задержали инвестора и фактического владельца "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Его подозревают в растрате. 17 октября суд отпустил Трофименко, но обязал носить электронный браслет.14 ноября Соломенский райсуд арестовал 100% акций компании повторно, так как 13 ноября арест был снят. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки минобороны набу украины департамента млн Теги: деньги