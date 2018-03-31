Североатлантический альянс заинтересован в развитии конструктивного диалога с РФ. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петер Павел в интервью, опубликованном 30 марта пражским сетевым изданием Aktualne, информирует .

“Мы заинтересованы в снижении уровня угроз и хотим конструктивного диалога с Россией, — сказал он. — Мы пытаемся избежать конфронтации, но не можем игнорировать нарушение Россией международных норм. Возвращение к классическим видам сотрудничества невозможно, пока Россия не будет действовать в соответствии с принципами международного права”.

Отношения между РФ и НАТО, по его словам, серьезно осложнил случай с отравлением в Великобритании нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. “Государства-члены Североатлантического альянса едины во мнении, что эта нападение ясно продемонстрировала нарушение Россией международных норм и соглашений. Союзники призвали Россию ответить на поставленные Великобританией вопросы и раскрыть информацию о программе “Новичок”, — отметил генерал.

Между тем Петер Павел отметил, что продолжается разговор с РФ. “С 2016 года Совет НАТО-Россия собиралась шесть раз. Там решались такие вопросы, как Украина, прозрачность в военных вопросах, снижение уровня угроз и Афганистан. Работает также коммуникация на уровне военных экспертов. В сентябре я встретился с генералом Валерием Герасимовым (начальником генштаба ВС РФ). Существуют контакты между ним и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Скапаротти. Последний телефонный разговор между ними состоялся 21 марта”, — сказал председатель Военного комитета НАТО.

Как сообщал , 26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян с США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипача в начале этого месяца в Великобритании. Кроме того, около 20 европейских стран, в том числе Украины, также выслали россиян.

НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве.

В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов.

Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии, которых 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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