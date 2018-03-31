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Чалый о финансовой помощи США в 2018 году: Это больше, чем когда-либо
31.03.2018 01:05
Вашингтон в 2018 году направит Киеву на военную помощь и реформирование сферы безопасности $620 млн, отметил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый. Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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