Израильскими военными во время столкновений 30 марта, которые начались в восточной части оккупированного Сектора Газа на границе с Израилем, были убиты 16 палестинцев. Об этом сообщает со ссылкой на агентство WAFA.

Десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные ко Дню земли манифестации вдоль границы Сектора Газа и Израиля с требованием о возврате палестинских беженцев на родную землю. Незадолго до этого на массовом митинге, организованном в городе Газа, выступил глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, пообещав, что палестинцы “не уступят ни пяди своей земли”.

По замыслу инициаторов акции протеста, она должна длиться шесть недель. Для её поддержки в непосредственной близости от границ Сектора с Израилем установлены несколько палаточных городков, рассчитанных на постоянное проживание нескольких тысяч протестующих.

Со своей стороны Израиль объявил прилегающие к анклава территории закрытой военной зоной, в эти районы были стянуты дополнительные отряды армии и полиции, на границе размещены около сотни снайперов. Для разгона демонстрантов израильтяне впервые использовали дистанционно управляемые беспилотные летательные аппараты, которые бомбили протестующих бомбами со слезоточивым газом.

Кроме того израильская армия нанесла несколько артиллерийских ударов по отдельным объектам исламского движения ХАМАС, которое действительно управляет администрацией в секторе Газа, а также по позициям палестинской группировки “Исламский джихад”, расположенным в анклаве. По последней информации, в результате столкновений палестинцев с военными и полицией ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов. Подавляющее большинство из них отравления газом и ранения пластиковыми пулями, которые применяла полиция и солдаты в столкновениях с палестинцами.

Напомним, 25 марта израильская авиация нанесла удар по сектору Газа в ответ на прорыв границы палестинцами и разрушения пограничного забора.

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