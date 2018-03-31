Китайская компания Huawei запатентовала складной смартфон. Механизм сгибания устройства, указанный в патенте, напоминает тот, что использован в Surface Book. Однако щель в месте сгиба у китайского гаджета должна быть почти незаметной. Об этом пишет со ссылкой на .

Также согласно документу, экран устройства будет представлять собой единую дисплейную панель. А в раскрытом состоянии будет выглядеть, как полноценный планшет.

В патентной заявке не отмечено, как именно будет функционировать планшет в закрытом состоянии. Однако предполагается, что будет создан второй дисплей, или LED-панель для показа уведомлений.

Ранее сообщалось, что компания с гибким дисплеем.

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