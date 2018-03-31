За поставку в Северную Корею угля и нефти в обход международных санкций будут заморожены активы ряда судоходных компаний, которые базируются на Маршалловых островах, в Сингапуре, Панаме и Самоа. Санкции против КНДР постоянно ужесточаются Фото: ЕРА Ограничения ввели по предложению США.Таким образом ООН усилила давление на лидера КНДР Ким Чен Ына накануне его переговоров с Южной Кореей и США.После решения Совбеза ООН активы попавших в список северокорейских судов будут заморожены, 13-ти судам из 15-ти запретили заходить в порты.Заморожены должны и активы судоходных компаний. Они базируются на Маршалловых островах, в Сингапуре, Панаме и Самоа.Изначально Вашингтон предлагал применить санкции к 27 компаниям и 33 судам, но впоследствии сократил список.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. Страна также запускала баллистические ракеты.Совет Безопасности ООН 11 сентября 2017 года принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, установив запрет на экспорт северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в страну нефтепродуктов, в частности влажный нефти и конденсатов.22 декабря Совбез ООН снова ужесточил санкции против КНДР.23 февраля 2018 года США ввели самый большой из существующих пакетов санкций против КНДР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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