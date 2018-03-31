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Совбез ООН ввел санкции за контрабанду нефти и угля в КНДР
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31.03.2018 01:13
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За поставку в Северную Корею угля и нефти в обход международных
санкций будут заморожены активы ряда судоходных компаний, которые
базируются на Маршалловых островах, в Сингапуре, Панаме и Самоа.
Санкции против КНДР постоянно ужесточаются Фото: ЕРА Ограничения
ввели по предложению США.Таким образом ООН усилила давление на
лидера КНДР Ким Чен Ына накануне его переговоров с Южной Кореей и
США.После решения Совбеза ООН активы попавших в список
северокорейских судов будут заморожены, 13-ти судам из 15-ти
запретили заходить в порты.Заморожены должны и активы судоходных
компаний. Они базируются на Маршалловых островах, в Сингапуре,
Панаме и Самоа.Изначально Вашингтон предлагал применить санкции к
27 компаниям и 33 судам, но впоследствии сократил список.С 2006
года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия.
Страна также запускала баллистические ракеты.Совет Безопасности ООН
11 сентября 2017 года принял резолюцию об ужесточении санкций в
отношении Северной Кореи, установив запрет на экспорт
северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в
страну нефтепродуктов, в частности влажный нефти и конденсатов.22
декабря Совбез ООН снова ужесточил санкции против КНДР.23
февраля 2018 года США ввели самый большой из существующих
пакетов санкций против КНДР.
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