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В ВСУ заявили, что обновленный полигон Широкий Лан введут в эксплуатацию осенью 2018 года
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31.03.2018 01:21
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Общая строительная готовность первого комплекса полигона
Вооруженных сил Украины Широкий Лан в Николаевской области – около
60%, сообщил заместитель начальника Главного
квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Строительство на
полигоне Широкий Лан должны завершить до осени Фото: Юрий Бирюков /
Facebook "Кроме того, в этом году начинаются его расширение и
проектирование строительства двух центров отдыха и досуга
военнослужащих, и дополнительно будет развернута кабельная
линия", – сказал он.Чергинец отметил, что Минобороны
профинансировало строительство на 89,3 млн грн, а кроме этого,
в 2018 году предусмотрено почти 30 млн грн на строительство
казарм."Общая строительная готовность первого комплекса составляет
около 60%. Построено 11 казарм, в которых сейчас проводят
внутренние инженерные сети, вентиляцию и кондиционирование воздуха,
начинаются внутренние работы", – заявил он.В марте 2018 года
украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне
ухудшились условия для жизни. Военные публиковали в
соцсетях фотографии подтопленного палаточного городка. В частности,
Юлия Матвиенко (указана, как прежний
военнослужащий) написала в Facebook: "Ад на земле,
который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год
войны. Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас".
Заместитель командира 92-й ОМБр Максим Марченко заявил, что
происходящее связано с погодными условиями, на которые повлиять
невозможно.
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