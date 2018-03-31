Общая строительная готовность первого комплекса полигона Вооруженных сил Украины Широкий Лан в Николаевской области – около 60%, сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Строительство на полигоне Широкий Лан должны завершить до осени Фото: Юрий Бирюков / Facebook "Кроме того, в этом году начинаются его расширение и проектирование строительства двух центров отдыха и досуга военнослужащих, и дополнительно будет развернута кабельная линия", – сказал он.Чергинец отметил, что Минобороны профинансировало строительство на 89,3 млн грн, а кроме этого, в 2018 году предусмотрено почти 30 млн грн на строительство казарм."Общая строительная готовность первого комплекса составляет около 60%. Построено 11 казарм, в которых сейчас проводят внутренние инженерные сети, вентиляцию и кондиционирование воздуха, начинаются внутренние работы", – заявил он.В марте 2018 года украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне ухудшились условия для жизни. Военные публиковали в соцсетях фотографии подтопленного палаточного городка. В частности, Юлия Матвиенко (указана, как прежний военнослужащий) написала в Facebook: "Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год войны. Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас". Заместитель командира 92-й ОМБр Максим Марченко заявил, что происходящее связано с погодными условиями, на которые повлиять невозможно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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