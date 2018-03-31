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ЕС хочет обязать соцсети и мессенджеры в ускоренном режиме предоставлять данные о пользователях – СМИ
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31.03.2018 01:29
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О новых правилах для таких ресурсов как Twitter и Facebook, а также
провайдеров "облачных" сервисов, могут объявить 17 апреля, сообщило
издание Euractiv со ссылкой на проект Еврокомиссии. Еврокомиссия
считает, что онлайн-сервисами стали чаще злоупотреблять Фото: EPA
Под новые правила, кроме таких ресурсов как Twitter и Facebook,
должны подпасть провайдеры "облачных" сервисов, реестры доменных
имен и регистраторы, а также "цифровые рынки", говорится в
публикации.Еврокомиссия якобы обосновала меры "экспоненциальным
ростом" злоупотреблений, в которых используют онлайн-ресурсы. По
данным издания, реформу хотят объявить 17 апреля. Комиссар
юстиции ЕС Вера Джоурова пояснила, что юридические изменения
необходимы, так как в настоящее время европейские власти
сталкиваются с трудными и длительными процессами для получения
персональных данных от соцсетей.В марте газета The New York
Times сообщила об утечке данных 50 млн пользователей
Facebook в 2016 году. После этого основатель соцсети Марк
Цукерберг пообещал усовершенствовать системы
безопасности.
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