О новых правилах для таких ресурсов как Twitter и Facebook, а также провайдеров "облачных" сервисов, могут объявить 17 апреля, сообщило издание Euractiv со ссылкой на проект Еврокомиссии. Еврокомиссия считает, что онлайн-сервисами стали чаще злоупотреблять Фото: EPA Под новые правила, кроме таких ресурсов как Twitter и Facebook, должны подпасть провайдеры "облачных" сервисов, реестры доменных имен и регистраторы, а также "цифровые рынки", говорится в публикации.Еврокомиссия якобы обосновала меры "экспоненциальным ростом" злоупотреблений, в которых используют онлайн-ресурсы. По данным издания, реформу хотят объявить 17 апреля. Комиссар юстиции ЕС Вера Джоурова пояснила, что юридические изменения необходимы, так как в настоящее время европейские власти сталкиваются с трудными и длительными процессами для получения персональных данных от соцсетей.В марте газета The New York Times сообщила об утечке данных 50 млн пользователей Facebook в 2016 году. После этого основатель соцсети Марк Цукерберг пообещал усовершенствовать системы безопасности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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