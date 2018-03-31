Отмена возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте сои, рапса и подсолнечника вызвала широкий резонанс между участников рынка. Нововведения крайне обеспокоили украинских аграриев, которые убеждены: принятые правки - проявление налоговой дискриминации и поддержка таким образом перерабатывающих предприятий не должна происходить за их счет. Ущерб аграриев оценивают в 8-9 млрд.грн. ежегодно,передает со ссылкой на .

Согласно новым изменениям в Налоговый кодекс Украины, вступивших в силу с 1 января 2018 года, возмещение экспортного для сои будет отменено с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021, а рапса - с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года. Данная норма противоречит обязательствам, взятых официальным Киевом при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) и подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС). Теперь аграрии требуют от парламентариев принять законопроект №7403-2, который возвращает справедливость и отменяет принятую норму о невозмещении .

В состоялся круглый стол под названием "Эффективный механизм налогообложения аграриев: поиск справедливости", в ходе которого его участники провели открытый разговор и выразили свою позицию относительно изменений в Налоговый кодекс. Мероприятие прошло при организационной поддержке Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) и других крупнейших аграрных ассоциаций.

Так, заместитель председателя комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко обратил внимание его участников, что изменения в Налоговый кодекс были приняты с нарушением регламента, в результате чего депутаты сами не знали, за что голосуют. "От имени аграрного комитета ни один народный депутат до внесения в зал не знал о "соевых правках". Было нарушение регламента, ведь в первом чтении не было этой правки, ее внесли во втором чтении. Так делать нельзя", - заявил он.

Главным аргументом сторонников "соевых поправок" было то, что решение об отмене экспортного возмещения призвано увеличить рентабельность перерабатывающих заводов, и тем самым, привлекательность инвестиций в их строительство, что обеспечит дальнейшее увеличение перерабатывающих мощностей. Между тем, представители маслоэкстракционных заводов часто отмечали, что переработка масличных в Украине уже рентабельна. Тем более, по данным Национальной академии аграрных наук Украины, перерабатывающие мощности рапса превышают общие объемы производства этой культуры в нашей стране. Поэтому дотировать за счет малых и средних фермеров олигархические структуры переработчиков выглядит еще более странно, если уже имеющихся мощностей с учетом возможного перепрофилирования с избытком хватает на переработку только количества сои и рапса, производимых в Украине.

"Принятая правка дает возможность владельцам перерабатывающих заводов покупать сырье по заниженным ценам, а экспортировать свою продукцию по нормальным. Таким образом, переработчики могут увеличить свою маржу за счет потерь малых и средних аграриев. В 2015 году, когда экспортное возмещение для рапса не действовало, закупочные цены на рапс были ниже экспортных на 21%. После введения возмещения экспортного , ценовая разница сократилась до 6%", - обратил внимание присутствующих заместитель председателя ВАР Михаил Соколов.

Аналитик рынков зерновых и масличных культур ассоциации УКАБ Ольга Харабара считает, что в Украине необходимо развивать и поддерживать перерабатывающую отрасль, ориентируясь на увеличение продуктов с добавленной стоимостью, однако этого не следует делать за счет аграриев. "Если упадет рентабельность производства масличных культур, они перейдут на производство других культур. И в таком случае вопрос к переработчикам - что они будут перерабатывать, если производство сои и рапса в стране сократится?", - задается она вопросом.

Между тем, депутат от фракции "Самопомощь", сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Аграрная Рада" Иван Мирошниченко заявил, что в результате отмены экспортного убытки аграриев достигнут 8-9 млрд грн. А также отметил важность принятия законопроекта №7403-2. "14 областных советов попросили Верховную Раду рассмотреть законопроект №7403-2. Западные компании, имеющие заводы в Украине и в Европе, не поддержали "масличные правки", Европейская бизнес ассоциация не поддержала, Американская торговая палата не поддержала. Я присутствовал на этих встречах. Более того, 22 депутата аграрного комитета Рады требуют рассмотреть законопроект, которым возвращается возмещения , уже есть решение налогового комитета в поддержку соответствующего законопроекта, а также обращение глав фракций. Но даже не может вынести этот вопрос в зал", - резюмировал парламентарий.

Отметим, что в качестве альтернативы некоторые народные депутаты предложили рассмотреть вариант поддержки переработчиков, введя пошлины на уровне 5%. Однако представители комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики отметили, что налоговая система Украины не готова к внесению таких изменений.

Ранее аграрии были вынуждены трижды перекрывать главные автомагистрали страны, устраивать акции протеста под профильным налоговым комитетом Рады и зданием парламента. В конце концов налоговый и аграрный комитеты согласовали законопроект 7403-2 и рекомендовали депутатам принять его за основу. В четверг, 22 марта, законопроект был вынесен в сессионный зал, но не набрал достаточное количество голосов для начала разбирательства. Аграрии требуют принятия документа в течение следующей сессионной недели - 3-7 апреля.

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