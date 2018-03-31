Если считающийся погибшим боевик "ДНР" Михаил Толстых, известный как Гиви, не явится 5 апреля на заседание Павлоградского межрайонного суда, его дело будут рассматривать без него. Об убийстве Гиви объявили в феврале 2017 года Фото: ЕРА В уведомлении отмечается, что в случае неявки Гиви суд рассмотрит дело без него.По информации представителя Хельсинкского союза Надежд Волковой, Толстых обвиняют в совершении теракта. Дело находится в суде Павлограда с декабря 2016 года.Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР" сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического акта". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.Журналист Юрий Бутусов считает, что Гиви ликвидировали украинские спецслужбы.11 февраля 2018 года главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в Донецке задержали некоторых лиц, якобы причастных к убийству Гиви. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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