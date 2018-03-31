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Суд в Павлограде вызвал на заседание погибшего донецкого боевика Гиви
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31.03.2018 01:45
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Если считающийся погибшим боевик "ДНР" Михаил Толстых, известный
как Гиви, не явится 5 апреля на заседание Павлоградского
межрайонного суда, его дело будут рассматривать без него. Об
убийстве Гиви объявили в феврале 2017 года Фото: ЕРА В уведомлении
отмечается, что в случае неявки Гиви суд рассмотрит дело без
него.По информации представителя Хельсинкского союза Надежд
Волковой, Толстых обвиняют в совершении теракта. Дело находится в
суде Павлограда с декабря 2016 года.Михаил Толстых (Гиви) –
гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой
области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины,
после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году
Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил
группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и
Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых
зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими
солдатами.Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР"
сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического
акта". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке.
9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его
подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью
сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой
в конце января.Журналист Юрий Бутусов считает,
что Гиви ликвидировали украинские спецслужбы.11 февраля
2018 года главарь "ДНР" Александр Захарченко
заявил, что в Донецке задержали некоторых лиц, якобы
причастных к убийству Гиви.
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