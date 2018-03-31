Общественная организация "Одесситы вместе" устроили акцию-перформанс по популяризации Одессы как туристического и курортного центра.

Целью перформанса является привлечение в город внимания туристов и послов, передает со ссылкой на .

Около 60 активистов с плакатами "Одессит - лучший друг туриста" и "Пока все говорят о толерантности, мы ее делаем" собрались на ул. Рейтарской, в центре столицы. Также выступили музыканты с классическими произведениями и актеры, загримированные под Дюка Ришелье и графа Потемкина, а всех присутствующих угощали одесским вином.

Целью перформанса является привлечение в город внимания туристов и послов. ОО "Одесситы вместе" - это объединение людей, которые живут в Одессе и стремятся сделать город лучше и комфортнее для жителей и туристов.

"Мы пришли показать свой одесский дух. Это первый такого рода проект. Собираемся более широко заняться проблематикой города. Сейчас с нами сотрудничает более 1000 человек. Есть активисты, которые ходят по общежитиям и многоэтажкам и интересуются нужна ли какая-то помощь: типа покрасить перила или вкрутить лампочку. Благосостояние города состоит из мелочей", - отметил заместитель ОО "Одесситы вместе" Игорь Холодинский.

Организация сотрудничает с различными общественными объединениями. Одним из партнеров является детский клуб "Корпорация монстров".

Сегодня в рамках туристического показа Одессы организаторы объехали множество европейских посольств клуба G7 с письмами и приглашениями.

"Мы хотим, чтобы наш город знали и любили во всем мире, ведь своей красотой и историей он ничем не уступает европейской Вене или Милану. В Одессе хорошо развита инфраструктура - у нас есть отличные рестораны, театры, набережные. По статистике, одесские гостиницы заполнены на 60%, однако мы считаем, что этого недостаточно. Мы можем принимать гораздо больше, и готовы оказывать все необходимое для комфортного пребывания в городе", - рассказал политолог Алексей Лупоносов.

Благодаря аннексии Крыма в Одессу стали больше путешествовать. Поэтому Россия пытается очернить репутацию города и запугать туристов: 2015 взорвали организацию, которая помогала волонтерам, в прошлом - взорвали авто, также применяют так называемые "фейковые митинги", говорят организаторы.

"России выгодно применять черную пропаганду насчет Одессы, она пытается сорвать туристический сезон. Ранее мы имели меньше 1 млн туристов, а в прошлом году подсчитали уже 2, 2 млн. Это рекордный показатель. Также уменьшилось количество российских туристов, сейчас есть только 1-2% россиян, тогда как в 2014 каждый второй турист был русским. Из-за распространения ложной информации со стороны агрессора нам не разрешили проводить Евровидение. Уверяю, что Одесса - мирный город, и одесситы, которые являются гостеприимным народом, обижаются, когда кто-то сомневается в этом. Одессит - это человек с особым складом ума, и хочу сказать, что мы давно толерантны ко всем народам", - объясняет политолог и журналист "Политического обозревателя" Алексей Минаков.

Стратегия по привлечению туристов выгодна дя всех - улучшатся международные отношения и повысится локальный бютжет, отмечают активисты.

ОО "Одесситы вместе" имеет множество планов для улучшения инфраструктуры и имиджа города. На майские праздники собираются выдать награды "Почетный гражданин Одессы": медали сделаны из полудрагоценных металлов, а значки утверждены правлением геральдики, отмечают в организации.

Также - обустроить пляж для людей с инвалидностью и завершить работу над "трассой здоровья" - велосипедной дорожкой длиной в 10 км, которая тянется вдоль побережья.

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