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Трамп рассматривал три варианта ответа РФ на отравление Скрипаля и выбрал "средний" – СМИ
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31.03.2018 02:01
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Президент США Дональд Трамп не захотел применять "легкий" вариант в
отношении Кремля из-за возможной причастности к покушению на
экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. План предполагал
высылку 30 сотрудников спецслужб РФ и сохранение консульства в
Сиэтле, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники
в Белом доме. Подробности "тяжелого" варианта в администрации
Трампа раскрыть отказались Фото: EPA "Легкий" вариант предполагал
высылку 30 сотрудников российских спецслужб и сохранение
консульства РФ в Сиэтле. "Средний" вариант, в итоге выбранный
президентом, – высылку 48 сотрудников посольства в Вашингтоне
и 12 сотрудников представительства ООН в Нью-Йорке, а также
закрытие консульства в Сиэтле, говорится в публикации.Источники
отказались сообщить, в чем состоял "тяжелый" вариант, дабы не
разглашать заранее, какие шаги остаются у Трампа в запасе.По словам
одного из неназванных чиновников, "при среднем варианте бьешь
сильно, но не кулаком, и президент счел этот вариант надежным".При
этом в материале указывается, что американская контрразведка знает
о более чем "40 российских шпионах", которые действуют в Штатах, но
не были включены в итоговые списки.4 марта 2018 года 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок".После этого вслед за
Великобританией российских дипломатов выслали около 30 стран.26
марта к мерам присоединился Трамп, который приказал до 2
апреля закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле и депортировать из
США 60 российских представителей.29 марта министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров объявил о высылке 60 американских
дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге.30 марта
власти РФ объявили персонами нон грата дипломатов еще 23 стран.
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