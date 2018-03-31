Президент США Дональд Трамп не захотел применять "легкий" вариант в отношении Кремля из-за возможной причастности к покушению на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. План предполагал высылку 30 сотрудников спецслужб РФ и сохранение консульства в Сиэтле, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. Подробности "тяжелого" варианта в администрации Трампа раскрыть отказались Фото: EPA "Легкий" вариант предполагал высылку 30 сотрудников российских спецслужб и сохранение консульства РФ в Сиэтле. "Средний" вариант, в итоге выбранный президентом, – высылку 48 сотрудников посольства в Вашингтоне и 12 сотрудников представительства ООН в Нью-Йорке, а также закрытие консульства в Сиэтле, говорится в публикации.Источники отказались сообщить, в чем состоял "тяжелый" вариант, дабы не разглашать заранее, какие шаги остаются у Трампа в запасе.По словам одного из неназванных чиновников, "при среднем варианте бьешь сильно, но не кулаком, и президент счел этот вариант надежным".При этом в материале указывается, что американская контрразведка знает о более чем "40 российских шпионах", которые действуют в Штатах, но не были включены в итоговые списки.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".После этого вслед за Великобританией российских дипломатов выслали около 30 стран.26 марта к мерам присоединился Трамп, который приказал до 2 апреля закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле и депортировать из США 60 российских представителей.29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге.30 марта власти РФ объявили персонами нон грата дипломатов еще 23 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта вариант консульства сотрудников российских Теги: мир