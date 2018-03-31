Задержку с запуском 4G-связи в Украине президент "Киевстара" Петр Чернышов объяснил выполнением новых требований контролирующих органов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В "Киевстаре" заявили, что быстро – не значит, качественно Фото: Kyivstar / Facebook "Мы ждем получения всей необходимой разрешительной документации и проводим дополнительные настройки сети в связи с новыми требованиями контролирующих госорганов. Все для того, чтобы запустить высококачественный 4G от Киевстар. Нам важно, чтобы наши абоненты получили позитивный опыт использования сервиса. Быстро – не всегда значит, качественно. Мы планируем запустить 4G до 10 апреля", – заявил он.По словам Чернышова, компания купила у государства "больше всех" частот 4G и "больше всех" – базовых станций 4G. https://www.facebook.com/peter.chernyshov/posts/10215429443600467 В июле 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о внедрении 4G. Согласно документу, связь 4G должна была заработать в Украине в 2017 году.4 июля 2017 года Кабмин дал старт внедрению нового стандарта связи. Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский заявил, что в Украине есть пять диапазонов, в которых может быть внедрена 4G.9 августа того же года Кабинет Министров утвердил проведение конкурса на получение лицензий на запуск в Украине 4G.31 января 2018 года украинские мобильные операторы "Vodafone Украина", Lifecell и "Киевстар" заплатили 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть связь 4G.30 марта скоростную 4G-связь запустили Lifecell и "Vodafone Украина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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