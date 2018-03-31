|"Киевстар" планирует запустить 4G-связь до 10 апреля
|31.03.2018 02:09
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https://www.facebook.com/peter.chernyshov/posts/10215429443600467
В июле 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о внедрении 4G. Согласно документу, связь 4G должна была заработать в Украине в 2017 году.4 июля 2017 года Кабмин дал старт внедрению нового стандарта связи. Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский заявил, что в Украине есть пять диапазонов, в которых может быть внедрена 4G.9 августа того же года Кабинет Министров утвердил проведение конкурса на получение лицензий на запуск в Украине 4G.31 января 2018 года украинские мобильные операторы "Vodafone Украина", Lifecell и "Киевстар" заплатили 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть связь 4G.30 марта скоростную 4G-связь запустили Lifecell и "Vodafone Украина".
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