Украины Павел Климкин в рамках своего визита в Турции был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

В частности, как сообщается, участие во встрече с Главой турецкого государства приняли Уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, народный депутат Украины Мария Ионова, передает со ссылкой на .

Кроме того, на встрече присутствовали заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые были освобождены из российского плена благодаря усилиям турецкой стороны.

По словам Климкина, "вопрос обеспечения прав и законных интересов граждан Украины, которые испытывают притеснения и репрессий на временно оккупированных территориях нашего государства со стороны государства-агрессора находятся в центре повышенного внимания Украины. Вместе с тем, очень важно, что эти вопросы находятся в фокусе нашего стратегического партнера - Турции".

В связи с чем, министр подчеркнул необходимость продолжения украинско-турецкого взаимодействия с освобождения украинских политических заключенных, удерживаемых в оккупированном Крыму и на территории , в том числе с привлечением к этому процессу лидеров крымскотатарского народа.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина и Турция уже обсудили также сотрудничество на платформе , , Совета Европы, а также по линии .

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