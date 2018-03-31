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Тимошенко получила в 2017 году в полтора раза меньший доход, чем в 2016-м – декларация
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31.03.2018 02:49
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Согласно декларации лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко за 2017
год, у нее нет транспортных средств, объектов недвижимости и
корпоративных прав. Доход Тимошенко в 2017 году составил 560
тыс. грн Фото: tymoshenko.ua Зарплата политика составила за год
225,49 тыс. грн, еще почти 253 тыс. грн она получила на депутатские
полномочия.Тимошенко получила также более 81 тыс. грн процентов от
вклада в государственном "Ощадном банке".Общая сумма дохода за 2017
год составила 560 тыс. грн.Согласно документу, у нардепа на
банковском счете лежит сумма в почти 615 тыс. грн, а наличными она
имеет 290 тыс. грн.Внесла в декларацию лидер "Батьківщини" ряд
ювелирных изделий: сережки, подвески, кольца, монисто – только
восемь позиций.Транспортные средства и корпоративные права,
согласно декларации, у Тимошенко отсутствуют.Собственной
недвижимости у нее также нет.В то же время в декларации за 2017 год
указан муж лидера "Батьківщини", Александр Тимошенко, вместе с
принадлежащими ему машинами, корпоративными правами, наручными
часами и доходом от предпринимательской деятельности и вклада в
банке.Согласно декларации за 2016 год, доход Тимошенко
составлял 876 724 грн.
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