Согласно декларации лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко за 2017 год, у нее нет транспортных средств, объектов недвижимости и корпоративных прав. Доход Тимошенко в 2017 году составил 560 тыс. грн Фото: tymoshenko.ua Зарплата политика составила за год 225,49 тыс. грн, еще почти 253 тыс. грн она получила на депутатские полномочия.Тимошенко получила также более 81 тыс. грн процентов от вклада в государственном "Ощадном банке".Общая сумма дохода за 2017 год составила 560 тыс. грн.Согласно документу, у нардепа на банковском счете лежит сумма в почти 615 тыс. грн, а наличными она имеет 290 тыс. грн.Внесла в декларацию лидер "Батьківщини" ряд ювелирных изделий: сережки, подвески, кольца, монисто – только восемь позиций.Транспортные средства и корпоративные права, согласно декларации, у Тимошенко отсутствуют.Собственной недвижимости у нее также нет.В то же время в декларации за 2017 год указан муж лидера "Батьківщини", Александр Тимошенко, вместе с принадлежащими ему машинами, корпоративными правами, наручными часами и доходом от предпринимательской деятельности и вклада в банке.Согласно декларации за 2016 год, доход Тимошенко составлял 876 724 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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