Власти готовятся в 2018 году открыть несколько обновленных туристических объектов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти готовятся в 2018 году открыть несколько обновленных туристических объектов, которые помогут привлечь больше туристов в Киеве, сообщила пресс-служба городского головы Киева.

"26 мая состоится конец Лиги Чемпионов. Мы ожидаем много туристов. Наша задача - чтобы каждый из них, вернувшись домой, рассказал, какой замечательный город Киев. Туристическая отрасль - одна из доходных статей каждого города. В прошлом году нашу столицу посетило полтора миллиона туристов. В этом году мы ожидаем два с половиной миллиона гостей. Я убежден, что у Киева большой туристический потенциал, и мы его развиваем. В этом году будут обновлены, в частности, Владимирская горка, дорога художников, Пейзажная дорога. Мы скоро будем открывать очень красивые лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. Обустроим территорию вокруг Андреевской церкви", - отметил В.Кличко.

По его словам, каждый турист в среднем тратит в Киеве $150 в сутки, что тоже инвестирует в экономику столицы.

Также отмечается, многие гости приедут в город осенью, когда Киев будет принимать 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Такое большое боксерское мероприятие в Украине состоится впервые.

"Мы ожидаем визит многих гостей, а также более 600 участников Конгресса из более 100 стран мира - звезд бокса, промоутеров, судей и спортивных функционеров. Это еще одна прекрасная возможность привлечь больше гостей в Киев, презентовать наш город. И моя задача, как мэра столицы, делать все, чтобы к нам приезжало как можно больше людей", - отметил мэр столицы.