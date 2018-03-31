В заключительной паре 1/4 финала чемпионата Украины по баскетболу (Суперлига Пари-Матч) состоялся первый поединок серии между “Днепром” и “Запорожьем”, информирует со ссылкой на пресс-службу “Днепра”.

Победитель регулярного чемпионата неплохо начал и благодаря фирменному для себя в этом сезоне движения мяча смог наиграть на “+8” по итогам первой четверти, ограничив “Запорожье” только 13-ю набранными очками.

Но уже со второй десятиминутки игра все же больше шла под диктовку гостей. Запорожцы регулярно грузили мячами своих “больших”, находили открытые броски на периметре. По сути, команда Плеханова провалила только начало матча и первые минуты третьей четверти (рывок “Днепра” 14:1), но остальное же гости выглядели как минимум не хуже.

В концовке нервы игроков “Днепра” оказались крепче. Хозяева реализовали свои штрафные броски, а запорожцы ошиблись несколько открытых дальних попыток, которые потенциально могли сравнять счет — 85:82.

В составе победителей отметим Дмитрия Глебова, который набрал 14 очков, сделал четыре подбора и шесть передач.

Заметим, что вторая игра в серии до двух выигрышей пройдет 1 апреля.

Добавим, что в других парах действующий чемпион страны “Строитель” вчера сенсационно уступил “Николаеву”, а “Химик” и “Черкасские Обезьяны” праздновали победы.

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