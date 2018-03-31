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Данилюк: Игровые конторы на каждом шагу – их больше, чем аптек
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31.03.2018 02:57
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Легализация только игорного бизнеса может принести госбюджету около
5 млрд грн, отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.
Данилюк хочет сделать "цивилизованным" лотерейный рынок в Украине
Фото: Олександр Данилюк / Facebook "Соответствующий
правительственный законопроект лежит в парламенте уже два
года – и никто даже не собирается его рассматривать.
Лоббистские группы не дают. Потому что выгодно зарабатывать
миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет", –
пояснил он.По словам Данилюка, в Украине "игровые конторы на каждом
шагу – их больше, чем аптек"."Мы принципиально требуем
регулирования этой деятельности, ведь азартные игры имеют
негативный социальный эффект. Поэтому так важно этот рынок
упорядочить и сделать цивилизованным", – отметил
министр.Согласно оценке экспертов, добавил Данилюк, от легализации
только игорного бизнеса на социальное обеспечение граждан,
поддержку здравоохранения, спорта и культуры государство может
дополнительно получать около 5 млрд грн ежегодно."Деньги от
легализации уже заложены в бюджет на этот год, и мы должны
легализовать эту сферу. Нравится это кому-то или нет, а платить
налоги с заработанных средств нужно. Уже появляются заказные статьи
и сюжеты, пропагандирующие сохранение действующей ситуации. Это
понятно – люди борются за свои деньги. А мы боремся за
полноценный, наполненный бюджет и простой законный порядок", –
резюмировал чиновник.Деятельность казино и букмекерских контор
запрещена в Украине с лета 2009 года. При этом четыре
оператора: "М.С.Л.", "Патриот", УНЛ и государственный
"Ощадбанк" – имеют право организовывать лотереи. В 2017
году Минфин Украины разработал лицензионные условия для операторов
лотерей и подал их на рассмотрение Кабинета Министров, но в феврале
2018 года ряд норм документа раскритиковал Антимонопольный комитет.
Ситуация на рынке осложняется тем, что два оператора лотерей:
"М.С.Л." и "Патриот" – попали в санкционный список, писала
"Деловая столица". Согласно аналитике издания, вывести рынок из
тени может только монополия государства на организацию лотерей.
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