Легализация только игорного бизнеса может принести госбюджету около 5 млрд грн, отметил министр финансов Украины Александр Данилюк. Данилюк хочет сделать "цивилизованным" лотерейный рынок в Украине Фото: Олександр Данилюк / Facebook "Соответствующий правительственный законопроект лежит в парламенте уже два года – и никто даже не собирается его рассматривать. Лоббистские группы не дают. Потому что выгодно зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет", – пояснил он.По словам Данилюка, в Украине "игровые конторы на каждом шагу – их больше, чем аптек"."Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, ведь азартные игры имеют негативный социальный эффект. Поэтому так важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным", – отметил министр.Согласно оценке экспертов, добавил Данилюк, от легализации только игорного бизнеса на социальное обеспечение граждан, поддержку здравоохранения, спорта и культуры государство может дополнительно получать около 5 млрд грн ежегодно."Деньги от легализации уже заложены в бюджет на этот год, и мы должны легализовать эту сферу. Нравится это кому-то или нет, а платить налоги с заработанных средств нужно. Уже появляются заказные статьи и сюжеты, пропагандирующие сохранение действующей ситуации. Это понятно – люди борются за свои деньги. А мы боремся за полноценный, наполненный бюджет и простой законный порядок", – резюмировал чиновник.Деятельность казино и букмекерских контор запрещена в Украине с лета 2009 года. При этом четыре оператора: "М.С.Л.", "Патриот", УНЛ и государственный "Ощадбанк" – имеют право организовывать лотереи. В 2017 году Минфин Украины разработал лицензионные условия для операторов лотерей и подал их на рассмотрение Кабинета Министров, но в феврале 2018 года ряд норм документа раскритиковал Антимонопольный комитет. Ситуация на рынке осложняется тем, что два оператора лотерей: "М.С.Л." и "Патриот" – попали в санкционный список, писала "Деловая столица". Согласно аналитике издания, вывести рынок из тени может только монополия государства на организацию лотерей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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