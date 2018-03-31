|В Киеве неизвестные убили активиста
|31.03.2018 03:04
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На базе Святошинского озера №15 в во время ночного дежурства неизвестные убили активиста ОО "Беличанский рыбак" Николая Ярему.
Происшествие произошло ночью 26 марта, передает со ссылкой на .
Мужчина скончался от тяжких телесных повреждений. На его теле и лице обнаружили многочисленные гематомы. В помещении царил беспорядок.
Неподалеку от места убийства Яремы нашли его разбитый телефон, на расстоянии нескольких метров от убитого - аккумулятор от него.
Активисты ОО "Беличанский рыбалка" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить рейдерского захвата Святошинские озера.
Официального комментария по убийству нет.
В Киево-Святошинском районе группа неизвестных ворвалась в частный дом, откуда незаконно пыталась выселить семью владельцев. Из дома вместе с вещами выбросили девушку, 11 лет, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.