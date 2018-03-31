На базе Святошинского озера №15 в во время ночного дежурства неизвестные убили активиста ОО "Беличанский рыбак" Николая Ярему.

Происшествие произошло ночью 26 марта, передает со ссылкой на .

Мужчина скончался от тяжких телесных повреждений. На его теле и лице обнаружили многочисленные гематомы. В помещении царил беспорядок.

Неподалеку от места убийства Яремы нашли его разбитый телефон, на расстоянии нескольких метров от убитого - аккумулятор от него.

Активисты ОО "Беличанский рыбалка" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить рейдерского захвата Святошинские озера.

Официального комментария по убийству нет.

В Киево-Святошинском районе группа неизвестных ворвалась в частный дом, откуда незаконно пыталась выселить семью владельцев. Из дома вместе с вещами выбросили девушку, 11 лет, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

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