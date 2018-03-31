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Найем об общественном совете при Госбюро расследований: Рождается новый монстр, с которым мы героически будем бороться
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31.03.2018 03:05
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Членами Совета общественного контроля при Госбюро расследований
оказались представители организаций, у которых нет ни истории, ни
исследований, ни опыта работы, ни веб-страницы, отметил нардеп от
Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Найем назвал происходящее
"чертовым реваншем" Фото: Mustafa Nayyem / Facebook "Рядом с нами
на самом деле рождается новый пугало, с которым мы потом героически
будем бороться. Это орган, который переберет на себя все функции
следствия у Генпркуратуры и получит рычаги давления на НАБУ, САП
(Национальное антикоррупционное бюро Украины,
Специализированная антикоррупционная прокуратура. – ),
Кабмин, депутатов, судей, губернаторов и так далее", – написал
он.Нардеп признал, что "паникует"."Процедура, по которой избирался
якобы контролирующий орган, полностью извращает вообще суть этого
органа. Среди членов СОК представители организаций, у которых нет
ни истории, ни исследований, ни опыта работы, ни элементарной
веб-страницы! Зато есть известные представители карманных
организаций кланов и групп, не брезговавших помогать заядлым ворам
и преступникам уже сейчас, после Майдана", – заявил Найем.По
его словам, происходящее является "чертовым реваншем"."Мы
все – гражданское общество, депутаты, эксперты, адвокаты и
прокуроры – будем виноваты в том, что сейчас на наших глазах
шаг за шагом создаются основы самого мощного следственного органа в
стране!" – считает нардеп.Он выразил надежду, что глава ГБР
Роман Труба не утвердит проголосованный состав Совета и назначит
"нормальную процедуру избрания" его нового состава.
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212294191415982
В Совет общественного контроля при ГБР вошли 15 представителей
общественных организаций Украины.
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