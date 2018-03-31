Членами Совета общественного контроля при Госбюро расследований оказались представители организаций, у которых нет ни истории, ни исследований, ни опыта работы, ни веб-страницы, отметил нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Найем назвал происходящее "чертовым реваншем" Фото: Mustafa Nayyem / Facebook "Рядом с нами на самом деле рождается новый пугало, с которым мы потом героически будем бороться. Это орган, который переберет на себя все функции следствия у Генпркуратуры и получит рычаги давления на НАБУ, САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура. – ), Кабмин, депутатов, судей, губернаторов и так далее", – написал он.Нардеп признал, что "паникует"."Процедура, по которой избирался якобы контролирующий орган, полностью извращает вообще суть этого органа. Среди членов СОК представители организаций, у которых нет ни истории, ни исследований, ни опыта работы, ни элементарной веб-страницы! Зато есть известные представители карманных организаций кланов и групп, не брезговавших помогать заядлым ворам и преступникам уже сейчас, после Майдана", – заявил Найем.По его словам, происходящее является "чертовым реваншем"."Мы все – гражданское общество, депутаты, эксперты, адвокаты и прокуроры – будем виноваты в том, что сейчас на наших глазах шаг за шагом создаются основы самого мощного следственного органа в стране!" – считает нардеп.Он выразил надежду, что глава ГБР Роман Труба не утвердит проголосованный состав Совета и назначит "нормальную процедуру избрания" его нового состава. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212294191415982 В Совет общественного контроля при ГБР вошли 15 представителей общественных организаций Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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