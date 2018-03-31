Сегодня встречами “Карпаты” — “Черноморец” и “Звезда” — “Александрия” стартует 25-й тур в Украинской Премьер-лиге, сообщает со ссылкой на сайты команд.

Во время паузы в чемпионате “Карпаты” в минувший уик-энд провели спарринг с второлиговых “Львовом” (0:0). “Черноморец” также сыграл контрольную игру в которой добился аналогичного результата, как и “львы”. Одесситы на своей базе сыграли с молдавским клубом “Динамо-Авто” (1:1).

Накануне субботней встречи оба соперника столкнулись с кадровыми проблемами. В “зелено-белых” на поле не смогут выйти два центральные защитники — Иван Лобай и Андрей Нестеров. На неделе с основой тренировался капитан юниорской команды “Карпат” U-19 Петр Харжевська, для которого позиция центрального защитника является родным. Не следует забывать, что вместе с Никой Сандохадзе в паре может также сыграть универсал Артем Федецкий. К позитивных новостей из лагеря “львов” можно добавить приход во Львов боливийского новичка “Карпат” Родриго Варгаса.

Пополнение в атакующей линии произошло и в “моряков”. Несколько дней назад клуб официально объявил о подписании контракта с нападающим Александром Гладким. Пожалуй, не стоит напоминать, что до недавнего времени экс-форвард сборной Украины выступал в “зелено-белой” футболке. В его активе 81 проведенный матч и 23 забитых голов за “Карпаты”.

Примечательно, что оба поединка “Карпат” и “Черноморца” в этом сезоне завершились вничью (1:1 и 0:0).

“Звезда” — “Александрия”. Одержав победу в предыдущем туре, кропивничан не только смогли оторваться от зоны вылета, но и приблизилась к соседям по таблице на расстояние трех зачетных пунктов. Данный факт, кроме только прочего, означает, что и подопечные Шарана оказались в угрожающем положении: до 12-го места шесть очков, до 10-го четыре.

Стоит отметить, что в крайнем спарринга “Александрия” гостила у “Зари” и избежала поражения на последних минутах (1:1).

Добавим также, обе баталии стартуют в 14:00.

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