Пользователь Instagram Пол Уильямс сообщил о найденном им аккаунте, который подписывается исключительно на людей с одинаковыми именами. Об этом мужчина поведал на своей Twitter-странице, пишет со ссылкой на .

Сообщается, что Уильямс как-то увидел уведомление о подписке от пользователя по имени Лиза Джеймс (lisajames419419). Он изначально подумал, что это боты и проигнорировал сообщение. Однако позднее зашел в этот профиль и обнаружил, что его владелица подписывается исключительно на людей по имени Пол Уильямс. К тому моменту в списке ее подписок числилось 200 человек.

Молодой человек решил поинтересоваться, почему владелица аккаунта подписывается людей с одинаковым именем.

"Что ты от нас хочешь? Это какой-то правительственный заговор? Лабораторный опыт?", - поинтересовался он.

Однако в ответ владелица аккаунта тут же его заблокировала в личных сообщениях.

Спустя какое-то время загадочный профиль изменил снимок, установив фото порноактрисы Брианы Ли, и стал подписываться на людей с фамилией Томпсон. В то же время пользователи Сети принялись оставлять по ее снимком хештег #whypaulwilliams ("Почему Пол Уильямс").

По информации издания, именем Брианы Ли часто прикрываются в Сети мошенники.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли гигантское .

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