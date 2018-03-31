Соединенные Штаты настаивают на отмене обязательного е-декларирования доходов для активистов и членов неправительственных организаций Украины, которые занимаются борьбой с коррупцией, поскольку считает подобные требования давлением на гражданское общество, которое борется за прозрачность управления в Украинском государстве. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, информирует .

С точки зрения Вашингтона, “этот карательный закон направлен против тех же лиц, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания, данные во время “Евромайдана”, а также лиц действующих в интересах “украинского народа, который стремится к построению демократического государства, где правит закон”.

“Соединенные Штаты решительно призывают руководство Украины отменить законодательство, которое требует декларирования активов представителей гражданского общества, а также международных представителей наблюдательных советов государственных предприятий”, — отмечается в заявлении.

Система декларирования активов в Украине “должна обеспечивать ответственность государственных служащих и не создавать ненужных тяжестей и давления на гражданское общество”, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал украинское руководство за несоблюдение обещаний. Речь идет об обязательном представлении общественными активистами, работающих в сфере противодействия коррупции, е-декларации, Брюссель часто требовал от Украины отменить.

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