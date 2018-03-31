Суд Украины принял решение арестовать российский рыболовецкий сейнер “Норд”, который был задержан 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом сообщает со ссылкой на микроблог пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган в Twitter.

“Продолжаем работу по задержанного судна „Норд“, в частности сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест. Продолжение следует ...”, - говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушителя под флагом Российской Федерации с 10 членами экипажа.

На данный момент задержано судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружено трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По факту обнаружения правонарушения проинформирован подразделения прокуратуру, УСБУ АРК и ГУНП в Запорожской области. На задержанных членов суднокоманды составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК.

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