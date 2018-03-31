Государственный департамент планирует испытывать соцсети всех претендентов на визы.

Об этом говорится в документах, которые опубликовало ведомство, передает со ссылкой на .

Новые требования будут касаться почти 15 млн иностранцев, которые в этом году подают заявки на американские визы. Среди них 710 тыс. заявителей, которые хотят получить иммиграционные документы. Также 14 млн людей, которым нужна виза в неиммиграционных целях - для работы или образования.

По новым правилам, в анкеты придадут список социальных сетей. Необходимо будет указать свои имена в них за последние пять лет. Самостоятельно можно предоставлять информацию о страницах в сетях, которых в списке не будет.

У претендентов на визу также будут просить номера телефонов, электронные адреса, статусы международных поездок и депортаций за последние пять лет. Встанет вопрос о том, были задействованы ли члены семьи заявителя в террористической деятельности. Ранее такие данные требовали от иностранцев во время дополнительной проверки. Речь идет о тех, кто путешествовал или жил на территориях, контролируемых террористическими организациями. Таких ежегодно было около 65 тыс. человек.

"Проверку соцсетей инициируют в первую очередь с целью усиления безопасности страны, сказал представитель общественной организации Европа без барьеров. Однако и здесь никто не может быть защищен от махинаций на 100%", - сказал Павел Кравчук. - Законопослушные граждане будут предоставлять о себе правдивую информацию, и все это может упростить каким службам проверку их данных".

Предварительный контроль упрощает прохождение границы и повышает уровень безопасности, отметила в комментарии Радио НВ знаток по вопросам миграции Елена Малиновская. Уже несколько стран ввели похожую систему проверок, и Соединенные Штаты поступают так же.

"Если вы садитесь в самолет и регистрируетесь на рейс в Соединенные Штаты, вся эта информация уже идет в соответствующие органы, - подчеркивает Малиновская. - Когда вы собираетесь ехать, вы сначала должны зарегистрироваться - это регистрация будет не на каждую поездку, но она будет однозначно , так как электронные средства связи и накопления информации дают такую ​​возможность, и решили ею воспользоваться ".

Также власть президента предлагает отменить лотерею Грин-карт. Об этом говорится в миграционном плане, который Дональд Трамп представил американскому Конгрессу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира