30 марта в результате стычек с израильскими силовиками в секторе Газа погибло 17 палестнинцев. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун призвал силы безопасности Израиля к "сдержанности". Представитель Израиля не явился на заседание Совбеза ООН Фото: EPA Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун отметил, что силам безопасности Израиля "следует проявить сдержанность"."Сила должна использоваться только в крайнем случае, а случаи гибели людей должны быть расследованы", – сказал он.Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил, что, по последним данным, в результате применения оружия со стороны израильских силовиков погибли 17 палестнинцев, около 1400 получили ранения."Нет ничего более отвратительного, чем массовое убийство. Мирные демонстранты не представляли никакой угрозы солдатам Израиля", – заверил он.Мансур заявил, что власти спланировали "гнусную бойню", разместив в секторе Газа 100 снайперов и задействовав бронетехнику.Представитель Израиля отсутствовал на заседании якобы из-за начала подготовки к главному иудейскому празднику Песах, проинформировало Reuters.30 марта палестинцы на границе с Израилем в районе сектора Газа разбили палаточные городки и начали акцию "Большой марш возвращения", которая должна продлиться шесть недель. Демонстранты требуют возвращения палестинских беженцев на территорию еврейского государства.После применения оружия израильские военные заявили, что стреляли по боевиками группировки ХАМАС. Изначально сообщалось о 12 погибших палестинцах.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман посоветовал манифестантам не приближаться к границе, чтобы "не подвергать свои жизни опасности". В 1990-х годах между Палестиной и Израилем при посредничестве США и России были заключены соглашения, которые между прочего предусматривали, что палестинцы получат возможность создать собственное независимое государство, а в ответ прекратят атаки на Израиль. Первое соглашение было подписано в Осло в августе 1993 года.С тех пор Палестина является частично признанным государством. 30 сентября 2015 года, выступая в ООН, палестинский руководитель Махмуд Аббас заявил, что его страна больше не будет придерживаться мирных соглашений с Израилем, известных как "соглашения Осло". Аббас обвинил Израиль в том, что он не соблюдает мирные договоренности.В мае 2017 года на встрече в Вифлееме с президентом США Дональдом Трампом Аббас отметил, что он готов к переговорам об урегулировании палестино-израильского конфликта.6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего ситуация в регионе ухудшилась. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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