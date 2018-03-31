Последним городом, который успел подать заявку на право принимать
Олимпиаду 2026 года, стал турецкий город Эрзурум. Седьмой
претендент появился в последний момент Фото: olympic.org Последним,
седьмым претендентом стал турецкий город Эрзурум, кандидатуру
которого поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган.Помимо турецкого
города, за право принимать соревнования будут бороться канадский
Калгари, японский Саппоро, шведский Стокгольм, швейцарский Сьон,
австрийские Грац и Шламдинг (общая заявка) и итальянские Милан и
Турин (общая заявка).Ранее претендентом на место проведения
Олимпиады был украинский город Львов.
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