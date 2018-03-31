|Землетрясение, магнитуда которого составила 5,7, случилось в Таджикистане
|31.03.2018 03:52
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Специалисты сообщили, что толчки зафиксированы в пределах 109 км на восток от Душанбе.Землетрясение, магнитуда которого 5,7, случилось на территории Таджикистана. Эта информация принадлежит представителям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Известно, что толчки специалисты зафиксировали в 109 км на восток от столицы Душанбе. Также они были ощутимы в пределах 15 км на юго-восток от населенного пункта Рогун. Что касается очага землетрясения, он расположился на глубине 10 км.
Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.
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