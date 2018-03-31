|В Папуа - Новой Гвинее случилось землетрясение, магнитуда которого составила 6,9
|31.03.2018 04:00
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Представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 6,9.Оно случилось в акватории залива Жакико близко от восточного берега острова Новая Британия, Папуа - Новая Гвинея.
Что касается эпицентрп сейсмособытия, он расположился в пределах 160 км на юго-запад от города Кокопо.Специалисты, учитывая интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения, оценили его как "опустошительное".
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