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В Папуа - Новой Гвинее случилось землетрясение, магнитуда которого составила 6,9
31.03.2018 04:00

Представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 6,9. 

Оно случилось в акватории залива Жакико близко от восточного берега острова Новая Британия, Папуа - Новая Гвинея. 
Что касается эпицентрп сейсмособытия, он расположился в пределах 160 км на юго-запад от города Кокопо.Специалисты, учитывая интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения, оценили его как "опустошительное".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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