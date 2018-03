Когда исчезнут российские банки в Украине По теме: Президент еще на год утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом: Сбербанк, , ВТБ и БМ Банк,передает со ссылкой на . Почему продлили санкции? Решение о продлении санкций, срок действия которых закончился в марте, приняла . Они вводятся в действие указом президента. Санкции в прошлом году предложил ввести . 23 марта 2017 года они вступили в действие. Рассчитаны были на год. Касались пяти банков с российским капиталом: Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, , VS Bank. В ожидали, что в течение года финучреждения продадут новым владельцам или они свернут свою деятельность в Украине. Этого не произошло, санкции продлили еще на год. "По предложению Национального банка, я вынес на повестку дня вопрос о продлении санкций против российских банков. Не вижу никаких проблем, потому что наш подход правильный и эффективный. Он не затрагивает интересы клиентов. Выход российских банков с Украины - это вопрос времени. Сейчас они сворачивают свой бизнес", - сказал президент . Что они предусматривают? Санкции запрещают выводить капитал в пользу материнских структур. Но не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев. Не препятствуют докапитализиции и продажи банков. "Ограничения касаются предоставления межбанковских кредитов, приобретение ценных бумаг. Размещение средств на счетах, выплаты дивидендов, распределения прибыли и капитала", - добавил . Сколько банков с российским капиталом работало в Украине до введения санкций? С 2014 до 2017 года банки с российским капиталом сократили 42% отделений, по данным . Их доля на украинском рынке уменьшилась до 8,8%. В каждой финучреждении с 2014 года работает куратор от Нацбанка. Отслеживает все операции. На март 2017 года, банки с российским капиталом выдали кредитов на 150 млрд грн. Физические лица держали на депозитах 21 млрд грн. На счетах юридических лиц было 15 млрд грн. Сбербанк Украины - "дочка" российского государственного Сбербанка. Работает в Украине с июня 2001 года. - один из крупнейших банков Украины. Работает с 1992 года. 2009-го основным акционером финучреждения стала российская государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк). Ей принадлежит 99,7726% акций. Глава наблюдательного совета банка - российский премьер . ВТБ - входит в российскую группу ВТБ. 60,9% акций - принадлежит государству. Одно из крупнейших финучреждений России. "Внешторгбанк Украина" получил лицензию в 2005 году. Через год финучреждение приобрело 98% банка "Мрия". 2016-го было более 600 тысяч клиентов в Украине. Обслуживал зарплатные проекты. Находился на 14 месте в рейтинге Нацбанка. БМ-Банк - "дочка" российского "Банка Москвы". Он работал с 1995 по 2016 год. Затем большая часть активов и обязательств перешла ВТБ. В Украине БМ-Банк получил лицензию на деятельность в феврале 2006 года. Имел 17 отделений. VS Bank - был зарегистрирован во Львове в октябре 1991 года как "Электронбанк". 2007 года стал членом австрийской банковской группы Volksbank International AG. Через год переименован в "Фольксбанк". В 2011 году российский Сбербанк приобрел 100% акций группы. Финучреждение сменила название на VS Bank. Имеет около 80 тыс. клиентов, 35 отделений по Украине. Что произошло с банками за год? БМ-Банк Прекратил работу в Украине, как банк. Такое решение приняли акционеры 19 марта 2018 года. В течение 180 дней финучреждение полностью выполнит все обязательства перед клиентами. В сентябре руководство обратится к об отзыве банковской лицензии. Статус юридического лица БМ-Банк планирует сохранить. Дальнейшие планы не разглашают. VS Bank В декабря 2017 года финучреждение приобрело финансово-промышленная группа "ТАС" - одна из крупнейших в Украине. Основной акционер - олигарх . Проминвестбанк В прошлом году заявляли, что нашли трех потенциальных покупателей. Вели переговоры с бизнесменами Нурусулимом Аркалаевым и Сергеем Тронем. Аркалаев - донецкий бизнесмен, народный депутат от . Сергей Тронь - бизнес-партнер Аркалаева. Также хотели купить банк экс-глава и венгерский холдинг ОТП. Подал документы для покупки финучреждения харьковский бизнесмен . Но вернул их на доработку. Глава российского "Внешэкономбанка" Сергей Горьков заявил, что рассчитывают продать до 1 мая 2018 года. ВТБ Банк постепенно сокращает бизнес в Украине. Закрывают большинство отделений. Их было 25. Находились в , Виннице, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Харькове, Тернополе, Львове, Херсоне, Черкассах. "Мы закрываем отделения по Украине и рассчитываемся со всеми вкладчиками. К лету останется один или два офиса в ", - сообщил глава ВТБ Андрей Костин. В российском ВТБ заявляют, что готовы обсуждать продажу бизнеса в Украине. Но интересных финансовых предложений не получали. Сбербанк Украины 19 марта 2018 года отказал акционерному обществу "Паритет банк" (республика Беларусь) по покупке "Сбербанка". Причина - несоответствие заявителя требованиям законодательства Украины. Что ждет российские банки? "Мне известно, что ВТБ хочет перерегистрироваться в финансовую компанию. Возможно этим же путем пойдет . Скорее только, Сбербанк перепродадут. Хотя это тяжелый процесс", - говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По словам финансового эксперта Алексея Лупоносова, в ответ на санкции российские банки могут свернуть свою деятельность без всякой компенсации. "Вместе с тем эти риски не сопоставимы с рисками полномасштабной войны. Однако Россия на этот шаг не пойдет", - отметил Лупоносов. Если они исчезнут - это больше плюс или минус? "Сегодня государство контролирует 65% банковского сектора Украины. Если исчезнут российские финучреждения, будет более 70%. Получим что-то вроде монополии. Сделаем второй Советский Союз", - говорит Александр Охрименко. "Если исчезнут все российские банки, уменьшится конкуренция между банками. Банкиры смогут активнее диктовать невыгодные для клиентов условия", - добавил финансовый знаток Алексей Лупоносов. Если все останутся как есть - риски в дальнейшем, выгоды? "С политической точки зрения, в Украине не должны работать банки страны-агрессора. В то же время российские банки кредитуют настоящий сектор нашей экономики. Поэтому нужно не запрещать, а ограничить их деятельность в Украине. Они должны заниматься малым бизнесом и не иметь доступа к секретной информации. Не работать с выплатами военным, волонтерам, медикам. Не обслуживать оборонную промышленность. Зато кредитовать заводы по изготовлению напитков или обуви", - говорит финансовый знаток Алексей Лупоносов. Часть российских банков принципиально не работают в Крыму. Не открывайте там своих отделений, потому что не хотят попасть под международные санкции. "Россия - это не только Путин. Конечно провластный ВТБ банк необходимо закрыть. В то же время Сбербанк, который возглавляет финансист Герман Греф, надо ограничить в доступе к отраслей экономики. Пусть кредитуют малый бизнес. Выводить с украинского рынка его не стоит. Ведь он завозит в Украина деньги, они способствуют развитию экономики. Обслуживает фирмы, выдает депозиты. Если финучреждение начнет выводить средства из Украины - будут только негативные последствия. Российский банк также должен провести ребрендинг. Сбербанк должен называться по-другому. Чтобы не было аналогий с нашим Ощадбанком", - добавил Лупоносов. Кто придет на место российских банков? По мнению финансового эксперта Алексея Лупоносова, Украиной интересуются страны, которые заинтересованы в экспорте своих товаров. "Речь идет о Польше, Франции, Италии. Сегодня банки с иностранным капиталом вообще отказываются работать с физическими лицами, в отличие от российских. Таким образом, в Украину придут те государства, которые имеют экспортные агентства", - говорит он. В феврале 2018 года активисты устроили погром Сбербанка на улице Сагайдачного, 25 в Подольском районе . Здание банка забросали яйцами, разбили два окна и разрисовали стены надписями "Смерть Росії", "Геть філія ". Такие акции проходят не впервые. Так, в марте прошлого года отделения Сбербанка в центре замуровали. Участники акции выступили с требованиями закрыть российское финучреждение.











