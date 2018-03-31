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Землетрясение, магнитуда которого составила 5,1, случилось в Японии
31.03.2018 04:08

Какая-либо информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует. 

Землетрясение, магнитуда которого была 5,1, случилось в Центральной Японии. 

Случившееся прокомментировали представители национального метеорологического управления страны, сообщив о том, что эпицентр землетрясения расположился в префектуре Ибараки. Что касается его очага, он залег на глубине 60 км.
Какая-либо информация о пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствует. 
Японские метеорология объявили угрозу цунами. Однако, спустя несколько минут, это предупреждение сняли. 
В общей сложности подземные толчки были ощутимы сразу в шести префектурах центрального и северо-восточного регионов Японии. Это касалось префектуры Тиба, Фукусима, Ибараки и столичного региона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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