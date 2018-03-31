|Землетрясение, магнитуда которого составила 5,1, случилось в Японии
|31.03.2018 04:08
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Какая-либо информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует.Землетрясение, магнитуда которого была 5,1, случилось в Центральной Японии.
Случившееся прокомментировали представители национального метеорологического управления страны, сообщив о том, что эпицентр землетрясения расположился в префектуре Ибараки. Что касается его очага, он залег на глубине 60 км.
Какая-либо информация о пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствует.
Японские метеорология объявили угрозу цунами. Однако, спустя несколько минут, это предупреждение сняли.
В общей сложности подземные толчки были ощутимы сразу в шести префектурах центрального и северо-восточного регионов Японии. Это касалось префектуры Тиба, Фукусима, Ибараки и столичного региона.
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