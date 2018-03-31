Экс-глава Госспецсвязи, трое других чиновников и трое адвокатов, по версии следствия, за полгода до аннексии Крыма уничтожили работающее оборудование госпредприятия "Радиопередающий центр", которое покрывало сигналом 95% территории Украины. Прокуратура расследует захват земли "Радиопередающего центра" в Броварах Фото: Прокуратура Київської області / Facebook Задержали экс-главу Госспецсвязи, бывшего исполняющего обязанности руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, бывшего и.о. начальника Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Киевской области, бывшего арбитражного управляющего и директора госпредприятия "Радиопередающий центр" и троих адвокатов.Указанные лица, по версии следствия, на протяжении 2013 года незаконно присвоили государственные земли в 115 га в Броварах стоимостью почти 120 млн грн.Кроме того, подозреваемые за полгода до аннексии Крыма, а также оккупации районов Донецкой и Луганской областей, уничтожили работающее оборудование ГП "Радиопередающий центр", которое покрывало сигналом 95% территории Украины.Всем задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в отдельно крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия совершенной в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенном в отдельно крупном размере в составе преступной организации) Уголовного кодекса.Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и конфискация имущества. В настоящее время Шевченковский районный суд Киева избирает меры пресечения для задержанных, имена которых не указываются. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1981765095373933&id=1603302983220148 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки центр организации радиопередающий преступной составе Теги: общество