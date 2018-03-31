|
Правоохранители задержали экс-главу Госспецсвязи Украины
|
31.03.2018 04:09
|
Экс-глава Госспецсвязи, трое других чиновников и трое адвокатов, по
версии следствия, за полгода до аннексии Крыма уничтожили
работающее оборудование госпредприятия "Радиопередающий центр",
которое покрывало сигналом 95% территории Украины. Прокуратура
расследует захват земли "Радиопередающего центра" в Броварах Фото:
Прокуратура Київської області / Facebook Задержали экс-главу
Госспецсвязи, бывшего исполняющего обязанности руководителя
Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, бывшего и.о.
начальника Государственной службы по вопросам геодезии, картографии
и кадастра в Киевской области, бывшего арбитражного управляющего и
директора госпредприятия "Радиопередающий центр" и троих
адвокатов.Указанные лица, по версии следствия, на протяжении 2013
года незаконно присвоили государственные земли в 115 га в Броварах
стоимостью почти 120 млн грн.Кроме того, подозреваемые за полгода
до аннексии Крыма, а также оккупации районов Донецкой и Луганской
областей, уничтожили работающее оборудование ГП "Радиопередающий
центр", которое покрывало сигналом 95% территории Украины.Всем
задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.
4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем
злоупотребления служебным лицом своим служебным положением,
совершенном в отдельно крупном размере в составе преступной
организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или
служебным положением, повлекшее тяжкие последствия совершенной в
составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209
(легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
совершенном в отдельно крупном размере в составе преступной
организации) Уголовного кодекса.Подозреваемым грозит лишение
свободы на срок от восьми до 15 лет и конфискация имущества. В
настоящее время Шевченковский районный суд Киева избирает меры
пресечения для задержанных, имена которых не указываются.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1981765095373933&id=1603302983220148
Сводка.нет - Новости Украины и Мира