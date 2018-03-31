|Россия планирует поставить в Узбекистан более 10 вертолетов Ми-35
|31.03.2018 04:16
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Обнародовано заявление замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимира Дрожжова.Он заявил, что между Россией и Узбекистаном подписан договор, непосредственно касающийся поставки в Ташкент более 10 вертолетов Ми-35.
Дрожжов обратил внимание общественности на тот момент, что до сих пор так и не заключен договор с Казахстаном на поставку истребителей МиГ-35.
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