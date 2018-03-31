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Россия планирует поставить в Узбекистан более 10 вертолетов Ми-35
31.03.2018 04:16

Обнародовано заявление замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимира Дрожжова. 

Он заявил, что между Россией и Узбекистаном подписан договор, непосредственно касающийся поставки в Ташкент более 10 вертолетов Ми-35.
Дрожжов обратил внимание общественности на тот момент, что до сих пор так и не заключен договор с Казахстаном на поставку истребителей МиГ-35. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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