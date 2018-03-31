Первыми словам актера Арнольда Шварценеггера после срочной операции на открытом сердце стали I’m back (“Я вернулся”). Об этом сообщает со ссылкой на заявление представителя звезды Дэниэла Кетчелла в Twitter.

Как ранее сообщал, 70-летний экс-губернатор Калифорнии, культовый актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер в четверг отправился в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является “экспериментальной”. Во время оперативного вмешательства возникли определенные осложнения.

Однако, по информации издания, врачи были готовы к осложнениям и оперативно решили, что необходима операция на открытом сердце.

“Шварценеггер пришел в себя и его первыми словами действительно стали I’m back, так что он в хорошем настроении”, — написал Кетчелл. Реплика Шварценеггера конечно отсылается к культовой фразе его персонажа Терминатора: “I’ll be back”.

Сейчас актер находится в стабильном состоянии.

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