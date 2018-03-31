просит международную организацию запретить флаги ДНР и ЛНР. с официальным письмом обратилась к FARE (организация, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе),передает со ссылкой на .

"29 марта направила обращение к FARE (Football Against Racism in Europe) с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики так называемых" ДНР "и" ЛНР "", - сообщает официальный сайт .

"Ранее, 16 марта, обратилась к с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой" ДНР "во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов" "-" ", который состоялся в Риме 13 марта 2018. выражает благодарность болельщикам, которые 19 марта также обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международных футбольных институтов ", - говорится в сообщении.

Через поднят на матчи "Шахтера" флаг самопровозглашенной ДНР разгорелся скандал. принял к рассмотрению жалобу Федерации футбола Украины

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