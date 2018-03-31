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Самые популярные композиции цветов в корзинах для подарков на весенние праздники
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31.03.2018 04:24
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Весна уже заглядывает в окно теплыми лучами солнца, а погода
начинает улучшаться.
В начале первого месяца сезона красивый женский пол принимает
поздравления и подарки от мужчин, а во втором месяце люди красят
яйца и пекут куличи в честь Светлого Христового Воскресения.
Светлые весенние праздники каждому хочется провести по-особенному,
дабы оставить про эти дни лучшие воспоминания. Подарки друзьям,
родным и коллегам поднимут им настроение и сделают праздник
запоминающимся.
Но какой дар не станет банальной вежливостью, а произведет приятное
чувство на получателя? Сеть цветочных мастерских Bukedo предлагает
заказать композицию из живых цветов в корзине с доставкой по
Москве. На официальном сайте компании https://bukedo.ru есть
ассортимент доступных композиций. Фильтры в боковом меню
отсортируют варианты в каталоге по выбранным критериям. Обратите
внимание на популярные композиции, которые отличаются особым
изыском и оригинальностью.
Корзина с кустовой хризантемой
Яркое буйство красок кустовой хризантемы скрасят весенний день. Их
холодный горьковатый запах вызывает приятное ощущение праздника.
Нежно-желтые, коралловые и белые цветы укладываются в светлую
корзинку опытными и креативными мастерами, чтобы клиенты могли
порадовать своих близких, друзей или знакомых.
Каждый букет подвержен настройке на сайте, следовательно корзина с
цветами будет особенной. Клиент выбирает количество цветов в
композиции. Для ее создания используются такие материалы:
- Хризантема кустовая (желтый);
- Хризантема кустовая (белый);
- Хризантема кустовая (коралловый);
- Корзина;
- Пиафлор.
«Нежный ангел»
Композиция «Нежный ангел» из пастельных цветов станет отличным
подарком для прекрасного женского пола. Для ее создания мастера
используют белоснежные эустомы и пышные кустовые розы пастельных
оттенков.
Корзина с герберами
Герберы – это яркие цветы родом из Южной Африки, за что получили
прозвище «африканские ромашки». В сочетании с кустовыми
хризантемами и свежим рускусом, композиция становится особенно
весенней. Если ваши родные и близкие до сих пор не почувствовали
приход весны, тогда композиция в корзине настроит на теплые дни и
хорошее настроение.
Корзина с альстромериями
Нередко альстромерии путают с лилиями, хотя к ним они не имеют
никакого отношения. Это нежный цветок теплых раскрасок украшает
композицию в сочетании с хризантемами и рускусом. Мастера компании
Bukedo сделают сюрприз получателю без звонка предоставив ему букет
из свежих и пахнущих цветов в милой корзинке.
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