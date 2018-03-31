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ЧП в аэропорту Лондона: на ногу сотруднику наехал российский самолёт
31.03.2018 04:32

В воздушной гавани Гатвик, которая расположена в столице Соединённого Королевства Лондона, воздушное судно авиакомпании «Россия» готовилось вылететь в Санкт-Петербург. Однако, при взлёте произошло следующее ЧП: самолет наехал на ногу сотруднику наземной службы. 

В результате случившегося у работника аэропорта тяжёлая травма нижней конечности. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. После этого его доставили в больницу, используя легкий транспорт. 

Рядом с российским самолётом находились патрули полиции, несколько карет скорой помощи и пожарные машины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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