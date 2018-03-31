|На Дальнем Востоке активны были 12 лесных пожаров
|31.03.2018 04:32
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Семь новых пожаров случилось на территории Дальневосточного федерального округа только на протяжении последних двух дней. Эта информация принадлежит представителям департамента лесного хозяйства по ДФО.В сообщении департамента сказано, что "…на территории ДФО действовало 12 лесных пожаров: 11 на территории Приморского края, в том числе 7 новых и 3 зарегистрированных в предшествующие дни, 1 на территории Еврейской автономной области".
Обратим внимание на следующий момент: - на 145 гектаров Дальнего востока выросла пройденная лесными пожарами площадь. Очень сильно пострадал Приморский край. Здесь практически выгорело 130 гектаров. Однако, к этому времени потушить удалось 5 пожаров.
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