Семь новых пожаров случилось на территории Дальневосточного федерального округа только на протяжении последних двух дней. Эта информация принадлежит представителям департамента лесного хозяйства по ДФО. В сообщении департамента сказано, что "…на территории ДФО действовало 12 лесных пожаров: 11 на территории Приморского края, в том числе 7 новых и 3 зарегистрированных в предшествующие дни, 1 на территории Еврейской автономной области".

Обратим внимание на следующий момент: - на 145 гектаров Дальнего востока выросла пройденная лесными пожарами площадь. Очень сильно пострадал Приморский край. Здесь практически выгорело 130 гектаров. Однако, к этому времени потушить удалось 5 пожаров.

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