На четвертый год войны у правящей верхушки скромность не в тренде. Поэтому председателя Донецкого администрации Павла Жебривского и не удивляет отдых за тысячу долларов в сутки. Об этом сказал философ Игорь Лосев,передает со ссылкой на .

" относится к администрации, во главе которой стоит президент. А какой пример подает Порошенко своим подчиненным, отдыхая на Мальдивах? Или другим прокурорам, отдыхая на Сейшелах? Поэтому ничего удивительного. У них так принято.

Начальство всегда подает народу определенные образцы поведения. Если бы были скромные, аскетичные, то такими были бы и остальные чиновники. По крайней мере, пытались демонстрировать.

Вообще, власть показывает украинцам очень плохие примеры и развращает.

С другой стороны, - человек порядочный. Добровольно пошел воевать на фронт, рисковал жизнью и защищал Украину.

Касательно бытовой скромности, то этого трудно требовать от состоятельного человека. Богатый всегда думает: если у меня куча денег, почему я не могу себе позволить то и другое. Формально, юридически никто ему не может этого запретить.

На Западе бережливость - идеал номер один, в украинской верхушки - побольше ухватить

Но есть нравственные требования, которые человек может себе предъявить. Либо не предъявить. Если бы Порошенко вел себя скромно, то и был таковым.

К сожалению, президент этого не покажет. Он сформировался в бизнес-среде, где скромность не почитается.

Украинский бизнес-класс очень отличается от западного. Там бережливость - идеал номер один. На этом воспитывались целые поколения предпринимателей. Западный миллиардер скромно одевается, не позволяет себе лишних, неоправданных расходов.

В нашей верхушке больше только почитаются кражи, коррупционные доходы, мошеннические идеалы. Поменьше поработать - побольше ухватить", - говорит Игорь Лосев.

22 марта блогер опубликовал в Facebook фото, на которых Павел отдыхает с женой.

"Стоимость проживания в отеле - около 1000 долларов в сутки", - написал тогда Иванов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира