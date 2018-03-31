Обратим внимание, что официальный курс европейской валюты по отношению к рублю, установленный Центральным банком России, упал. Он снизился на 23,97 копейки, опустившись до отметки в 71,09 рубля. Однако, курс американской валюты если сравнивать с национальной, существенно вырос. Он изменился на 20,28 копейки, поднявшись до планки в 57,76 рубля. Эта информация принадлежит российскому регулятору.

Что касается стоимости бивалютной корзины, которая рассчитана согласно официальным курсам, она увеличилась, если сравнивать с показателем на четверг. Изменения в среднем на 0,37 копейки. Таким образом она составила 63,76 рубля.

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