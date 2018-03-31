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На въезде в Киев установят 18-метровую статую княгини Ольги
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31.03.2018 04:41
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Мэр Киева Виталий Кличко недоволен, что при въезде в город
размещены лишь небольшие таблички с названием населенного пункта.
Кличко вдохновился примерами Берлина и Бремена Фото:
kyivcity.gov.ua Он пояснил, что на въезде в различные города мира
расположены символы этих населенных пунктов."В частности, в
Берлине – медведь, в Бремене – большая скульптура
бременских музыкантов. В то же время, когда заезжаешь в Киев,
видишь лишь небольшие таблички с названием города", – отметил
Кличко.Он напомнил, что в прошлом году установили новый знак на
Бориспольском шоссе."Каждый, кто заезжает в Киев со стороны
Борисполя, может увидеть трехметровые буквы "Киев" и силуэт
защитника нашего города – архангела Михаила", – сказал
градоначальник.До этого Кличко заявлял, что в 2018 году в Киеве
установят флагшток с самым большим флагом Украины.
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