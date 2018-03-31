Мэр Киева Виталий Кличко недоволен, что при въезде в город размещены лишь небольшие таблички с названием населенного пункта. Кличко вдохновился примерами Берлина и Бремена Фото: kyivcity.gov.ua Он пояснил, что на въезде в различные города мира расположены символы этих населенных пунктов."В частности, в Берлине – медведь, в Бремене – большая скульптура бременских музыкантов. В то же время, когда заезжаешь в Киев, видишь лишь небольшие таблички с названием города", – отметил Кличко.Он напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе."Каждый, кто заезжает в Киев со стороны Борисполя, может увидеть трехметровые буквы "Киев" и силуэт защитника нашего города – архангела Михаила", – сказал градоначальник.До этого Кличко заявлял, что в 2018 году в Киеве установят флагшток с самым большим флагом Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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