Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, во время которой обсуждались вопросы двусторонних отношений, события в Секторе Газа и борьбу с терроризмом. Об этом сообщает со ссылкой на Anadolu.

Кроме этого, стороны договорились усиливать сотрудничество и координацию между двумя государствами.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего визита в Турцию был принят Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили основные элементы подготовки к Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня, который состоится в этом году в Турции под сопредседательством президентов обеих стран.

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