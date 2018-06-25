Моряки украинского судна «ЯМК-0041», задержанные российскими оккупационными властями у берегов Крыма, отказались от еды.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев в .

«По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости», — написал он.

По его словам, к задержанным не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

«Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из «плена», — добавил Семедляев.

Напомним, 3 мая Госпогранслужба сообщила, что россияне начали жесткую политику задержания и досмотра украинских судов. Так, в ответ на задержание судна «Норд» представители РФ с 30 апреля ежедневно останавливают невоенные суда для досмотра и идентификации команды, следующие в Мариупольский морпорт.

4 мая ФСБ России задержала украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» с припиской в Очакове якобы за преступный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут. Пятерых членов экипажа доставили в Крым. Капитан судна, Виктор Новицкий, арестован. Российские власти заявляю, что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста, а 7 мая прокуратура Крыма открыла уголовное производство по фактам захвата украинского судна, а также незаконного лишения свободы членов его экипажа.

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