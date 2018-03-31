Собеседник в руководстве "Руху нових сил" рассказал LB.ua, что охрану лидера партии Михаила Саакашвили перед задержанием ослабили по теперь "уже понятным причинам". Саакашвили говорил, что может приехать в Украину "в любой момент" Фото: EPA По информации издания, у окружения Саакашвили "есть подозрения, что вся "ссылка в Европу" была продумана и согласована с ним самим"."Его охрану накануне по каким-то, уже понятным причинам, ослабили. Не исключено, что это было обоюдное решение", – заявил собеседник в руководстве "Руху нових сил".По его словам, скорее только, Саакашвили будет делать ставку на "грузинский сценарий"."Тем более, что его политсила прошла в парламент, и в Грузии ситуация складывается так, что там скорее, чем у нас, возможны изменения и выборы", – пояснил источник.При этом член политсовета "Руху нових сил" Иван Слободяник отрицает такую информацию, ссылаясь на то, что Саакашвили "был, есть и будет лидером их движения"."Кто его может заменить? Так вопрос даже не ставится. Хотя он сам всегда настаивал на том, чтобы между нас появились новые лица, политики, требование на которых в украинском обществе очень большой. Поэтому мы будем работать над партийным строительством, в том числе, важно поднимать регионы. Работы, поверьте, непочатый край", – подчеркнул он.12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за высылкой стоит президент Петр Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства. По словам политика, в Европе он сделает так, что главе государства "мало не покажется".Саакашвили подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконными его задержание и высылку из Украины.14 февраля экс-президент Грузии прибыл в Нидерланды. Власти страны вручили ему удостоверение личности. Украинские власти запретили лидеру "Руху нових сил" въезд в страну до 2021 года.Генеральная прокуратура подозревает Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. 12 марта уголовное производство в отношении политика приостановили.18 марта Саакашвили предупредил, что может приехать в Украину "в любой момент". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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