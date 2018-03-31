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Саакашвили мог согласовать свое выдворение с украинской властью – СМИ
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31.03.2018 04:57
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Собеседник в руководстве "Руху нових сил" рассказал LB.ua, что
охрану лидера партии Михаила Саакашвили перед задержанием ослабили
по теперь "уже понятным причинам". Саакашвили говорил, что может
приехать в Украину "в любой момент" Фото: EPA По информации
издания, у окружения Саакашвили "есть подозрения, что вся "ссылка в
Европу" была продумана и согласована с ним самим"."Его охрану
накануне по каким-то, уже понятным причинам, ослабили. Не
исключено, что это было обоюдное решение", – заявил собеседник
в руководстве "Руху нових сил".По его словам, скорее только,
Саакашвили будет делать ставку на "грузинский сценарий"."Тем более,
что его политсила прошла в парламент, и в Грузии ситуация
складывается так, что там скорее, чем у нас, возможны изменения и
выборы", – пояснил источник.При этом член политсовета "Руху
нових сил" Иван Слободяник отрицает такую информацию, ссылаясь на
то, что Саакашвили "был, есть и будет лидером их движения"."Кто его
может заменить? Так вопрос даже не ставится. Хотя он сам всегда
настаивал на том, чтобы между нас появились новые лица, политики,
требование на которых в украинском обществе очень большой. Поэтому
мы будем работать над партийным строительством, в том числе, важно
поднимать регионы. Работы, поверьте, непочатый край", –
подчеркнул он.12 февраля Саакашвили выдворили в
Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой
страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху
нових сил" заявил, что за высылкой стоит президент Петр
Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского
гражданства. По словам политика, в Европе он сделает так, что главе
государства "мало не покажется".Саакашвили подал иск в
Окружной административный суд Киева с требованием признать
незаконными его задержание и высылку из Украины.14 февраля
экс-президент Грузии прибыл в Нидерланды. Власти
страны вручили ему удостоверение личности. Украинские
власти запретили лидеру "Руху нових сил" въезд в страну до 2021
года.Генеральная прокуратура подозревает Саакашвили
в получении из России около $500 тыс. на финансирование
митингов для свержения украинской власти. 12 марта
уголовное производство в отношении политика приостановили.18
марта Саакашвили предупредил, что может приехать в Украину "в любой
момент".
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