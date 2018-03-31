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Турция пригрозила сирийским курдам: военная операция в Манбидже вполне возможна
31.03.2018 05:04

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимал участие в заседании Совета национальной безопасности страны. 

На этом мероприятии принималось заявление, которое касалось необходимости "незамедлительного вывода террористов" (сил самообороны сирийских курдов - ред.) из Манбиджа.
В противном случае, в заявлении сказано, что Турция никоим образом не откажется от инициатив, которые уже до этого времени реализовывались в других регионах Сирии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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