|Турция пригрозила сирийским курдам: военная операция в Манбидже вполне возможна
|31.03.2018 05:04
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимал участие в заседании Совета национальной безопасности страны.На этом мероприятии принималось заявление, которое касалось необходимости "незамедлительного вывода террористов" (сил самообороны сирийских курдов - ред.) из Манбиджа.
В противном случае, в заявлении сказано, что Турция никоим образом не откажется от инициатив, которые уже до этого времени реализовывались в других регионах Сирии.
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