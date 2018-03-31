Профессионалы правоохранительных органов; представители социальных служб; люди, оказывающие психиатрическую помощь, политики, хорошо различают термины «гнев, агрессия и насилие». Это максимально помогает им в работе совершить ошибку. Иногда мы считаем, что вполне довольно сдержать гнев только для того, чтобы остановить агрессию. Но управление гневом неэффективно, если оно не будет дополнено стратегиями для изменения агрессивных взглядов и убеждений. Например, борьба с насилием в семье требует комплексного подхода, который работает с чувствами (например, гнев), бросает вызов агрессивным мыслям, идентифицирует и смягчает факторы риска, а также поощряет спокойствие, размышления и ненасильственные решения. Такое поведение проиллюстрировано во многих семьях, где кто-то подвергается насилию со стороны мужа, например.

Ошибочная агрессия за насилие также может привести к публичной путанице в отношении насилия в средствах массовой информации, таких как видеоигры. Недоброжелатели исследования, показывающие, что насилие в играх связано с агрессией, указывают на то, что насилие в обществе уменьшилось, в то время как воздействие насилия в средствах массовой информации увеличилось. Политики, профессионалы и общество всегда должны четко дифференцировать гнев, агрессию и насилие, соответствующим образом реагируя на каждое состояние.

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