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GoPro представила самую бюджетную камеру Hero
31.03.2018 05:10
GoPro представила самую бюджетную камеру Hero По теме:

Компания GoPro представила самую бюджетную камеру Hero. Новинка может записывать видео с частотой 60 кадров в секунду в формате 2 К. Об этом пишет со ссылкой на .

Устройство получило защиту от воды и пыли, 2-дюймовый сенсорный экран для управления, а также маленький монохромный дисплей рядом с объективом для отображения информации о записи.

Фотографии камера снимает с разрешением 10 Мп. Функции оптической стабилизации нет, как однако, и в более дорогих моделях GoPro.

 

Присутствует функция голосового управления, благодаря которой можно начинать и кончать съемку без рук.

Стоимость камеры составит на родине 199 долларов .

 

Ранее сообщалось, что эксперты определили .







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