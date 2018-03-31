|GoPro представила самую бюджетную камеру Hero
|31.03.2018 05:10
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Компания GoPro представила самую бюджетную камеру Hero. Новинка может записывать видео с частотой 60 кадров в секунду в формате 2 К. Об этом пишет со ссылкой на .
Устройство получило защиту от воды и пыли, 2-дюймовый сенсорный экран для управления, а также маленький монохромный дисплей рядом с объективом для отображения информации о записи.
Фотографии камера снимает с разрешением 10 Мп. Функции оптической стабилизации нет, как однако, и в более дорогих моделях GoPro.
Присутствует функция голосового управления, благодаря которой можно начинать и кончать съемку без рук.
Стоимость камеры составит на родине 199 долларов .
Ранее сообщалось, что эксперты определили .
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