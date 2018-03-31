Вечером 29 марта с Харьковской учреждения исполнения наказаний №27 убежал подозреваемый 22-летний Александр Яровой. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова.

Александр Яровой был арестован 23 марта Валковским районным судом Харькова,передает со ссылкой на .

Известно, что беглец подозревается в незаконном завладении транспортным средством. О том, что случилось были проинформированы в и правоохранительные органы.

Из Запорожского следственного изолятора сбежал 32-летний Дмитрий Пономаренко. Его арестовали за кражу. На свободу вышел вместо своего сокамерника, которого отпустили под залог. Побег был спланирован заранее. Пономаренко ждали на улице двое сообщников на автомобиле.

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