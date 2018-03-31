между пострадавших - трое детей. Они доставлены в областную клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой. Речь идет о ДТП с участием маршрутного автобуса, который врезался в металлическое ограждение в Рязани.



В результате этого ДТП пострадали люди - 10 человек, в том числе трое деток. Эта информация принадлежит представителям министерства здравоохранения Рязанской области.

В сообщении сказано о том, "….на городскую станцию скорой медицинской помощи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем близко путепровода, соединяющего Московское шоссе и поселок Приокский в Рязани. По предварительным данным, пассажирская маршрутка №73 врезалась в металлическое ограждение на перекрестке. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе трое детей".

У пострадавших ссадины, ушибы и травмы средней степени тяжести.

Согласно данным областного минздрава, пациентам было решено провести амбулаторное обследование. Дальше их отпустили домой. В общем, "дети были доставлены в областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой, взрослые пациенты - в травмцентр при городской поликлинике №2 и областную клиническую больницу". Согласно обнародованной информации ГУ МВД России по Рязанской области известно, что предварительно, водитель маршрутного автобуса не смог справиться с управлением. Это и оказалось основной причиной аварии.

Кстати, дорожное движение на месте ДТП не перекрывали.

Текст: Т. Сокот Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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