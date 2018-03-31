Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило свою деятельность 30 марта в
17.00 по местному времени, отметил российский посол в США Анатолий
Антонов. Дипломаты оставили флаг РФ на резиденции генерального
консула Фото: Consulate General of the Russian Federation in
Seattle / Facebook По его словам, Генконсульство остановило свою
деятельность 30 марта в 17.00 по местному времени (3.00 по Киеву).
Российский посоол уточнил, что дипломаты могут остаться в Сиэтле до
25 апреля, поскольку им вопрос "о сокращении или выдворении" никто
не ставил.Также Антонов рассказал о "принципиальном решении –
не снимать флаг с резиденции генерального консула". Он подчеркнул,
что РФ "оставляет это на совести, порядочности американских
коллег".26 марта президент США Дональд Трамп дал намек выслать из
страны 60 российских дипломатов и закрыть до 2 апреля
Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС
США.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи
с отравлением в Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля и
его дочери. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".Кроме США, российских
дипломатов уже депортировали около 30 стран.29 марта министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о высылке 60
американских дипломатов и закрытии консульства США в
Санкт-Петербурге.30 марта власти РФ объявили персонами нон
грата дипломатов еще 23 стран.
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