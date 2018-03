Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило свою деятельность 30 марта в 17.00 по местному времени, отметил российский посол в США Анатолий Антонов. Дипломаты оставили флаг РФ на резиденции генерального консула Фото: Consulate General of the Russian Federation in Seattle / Facebook По его словам, Генконсульство остановило свою деятельность 30 марта в 17.00 по местному времени (3.00 по Киеву). Российский посоол уточнил, что дипломаты могут остаться в Сиэтле до 25 апреля, поскольку им вопрос "о сокращении или выдворении" никто не ставил.Также Антонов рассказал о "принципиальном решении – не снимать флаг с резиденции генерального консула". Он подчеркнул, что РФ "оставляет это на совести, порядочности американских коллег".26 марта президент США Дональд Трамп дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть до 2 апреля Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС США.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".Кроме США, российских дипломатов уже депортировали около 30 стран.29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге.30 марта власти РФ объявили персонами нон грата дипломатов еще 23 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



